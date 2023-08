Com a confiança elevada, Fortaleza visita América-MG em 1º duelo pelas quartas da Sula

Querendo aumentar os feitos históricos na Sul-Americana, o Fortaleza visita o América-MG nesta quinta-feira, 24, às 19 horas, no Independência, para o primeiro encontro das equipes pelas quartas de final do torneio. O Tricolor do Pici, responsável por eliminar o Libertad-PAR na fase anterior, chega embalado para o duelo após os bons resultados recentes conquistados no Brasileirão.

Embora seja o primeiro duelo entre as equipes, o jogo é de suma importância. Contra o Libertad-PAR, o Fortaleza conseguiu vencer o duelo fora de casa e isso fez total diferença no embate da volta, já que deu a possibilidade do Tricolor avançar de fase com um empate — cenário que se concretizou. O bom momento do Leão, marcado por dois triunfos consecutivos na Série A, faz com que o time cearense chegue com a moral elevada no Independência.