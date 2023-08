Fortaleza visita Internacional em Porto Alegre para retornar ao G10 da Série A

O Fortaleza visita o Internacional neste sábado, 19, às 16 horas (de Brasília), pela 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Após a vitória conquistada diante do Santos, a equipe de Juan Pablo Vojvoda ocupa a 11ª colocação, com 26 pontos, e tem a oportunidade de retornar ao G10 na tabela de classificação após três rodadas — esteve entre os 10 primeiros pela última vez na 16ª rodada.

O duelo entre cearenses e gaúchos será o 10° desde o retorno do Leão do Pici à Série em 2019. O retrospecto geral do confronto está equilibrado, com quatro vitórias do Internacional, três triunfos do Fortaleza e dois empates. No entanto, o Colorado tem o histórico como mandante favorável: nunca perdeu atuando no Rio Grande do Sul para o Tricolor. Foram 11 disputas, com oito vitórias e três empates.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

E diante do Fortaleza, o Internacional tem a oportunidade de interromper o jejum de vitórias na Série A. O último triunfo foi conquistado a quase dois meses, em 25 de junho, contra o América-MG, pela 12ª rodada. Desde então, foram quatro empates e três derrotas, com a equipe gaúcha despencando da 6ª para a 14ª colocação. Atualmente, soma 24 pontos.