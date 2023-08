Fortaleza busca vencer Inter fora de casa pela primeira vez; veja retrospecto

Atacante Thiago Galhardo disputa lance no jogo Fortaleza x Internacional, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 Crédito: FERNANDA BARROS

O Fortaleza visita o Internacional-RS no Estádio Beira-Rio neste sábado, 19, às 16 horas. Após retomar o caminho das vitórias na Série A ao golear o Santos-SP por 4 a 0, o Leão busca mais um triunfo para se aproximar do G6, que dá vaga na Copa Libertadores. A distância até o Athletico-PR, atual sexto colocado, é de cinco pontos. Ao todo, as equipes já se enfrentaram 23 vezes. O primeiro duelo foi pelo Brasileirão de 1973, com um empate em 0 a 0. Historicamente, o Tricolor acumula sete vitórias, cinco empates e 11 derrotas contra os sulistas, com 26 gols marcados e 28 sofridos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Apesar disso, o Leão nunca superou o rival gaúcho atuando longe de seus domínios. Em 11 jogos com mando do Colorado, foram três empates e oito derrotas do time do Pici, que anotou seis tentos e sofreu 20.