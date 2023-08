Fortaleza x Santos ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

O Fortaleza almeja voltar ao caminho das vitórias diante do Santos, dentro de casa, no início da noite deste domingo, 13. A partida está marcada para iniciar às 18h30min, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 19ª rodada da competição nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Santos ao vivo: ouça via Youtube



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Fortaleza x Santos ao vivo: ouça via Facebook



Escalações de Fortaleza e Santos

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Machuca, Marinho e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Santos