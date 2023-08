Fortaleza recebe Santos na Arena Castelão para voltar a vencer na Série A

O Fortaleza entra em campo neste domingo, 13, às 18h30min (de Brasília), contra o Santos, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

A equipe de Juan Pablo Vojvoda visa voltar a vencer na elite do Brasileirão. O Tricolor do Pici conquistou a última vitória na Série A em 7 de julho, diante do Athletico-PR, e, desde então, acumula quatro derrotas consecutivas, contra Cuiabá, Palmeiras, RB Bragantino e Goiás, respectivamente. O desempenho recente do Fortaleza fez a equipe cair da 7ª posição para a 13ª colocação, com 23 pontos. Nos últimos 10 jogos, o time cearense tem aproveitamento de 33,3%, tendo a 5ª pior campanha, à frente apenas de América-MG, Vasco, Santos e Atlético-MG, respectivamente. Foram três vitórias, um empate e seis revezes no período.

Diante do Santos, o Fortaleza terá o retorno do atacante Guilherme, desfalque na derrota contra o Goiás. A equipe, porém, terá a ausência de Calebe. No empate do Leão contra o Libertad, pela Copa Sul-Americana, o meia-atacante sofreu um trauma no joelho — o prazo de recuperação não foi informado pela equipe. Além do camisa 27, o volante Hércules e o atacante Pedro Rocha, em período pós-operatório, também estão de fora do confronto.

A equipe cearense tem o retrospecto ao seu favor: não sofre derrotas do Santos desde 2003. A última derrota ocorreu em 1984, quando o Santos venceu por 4 a 1. Desde então, sete jogos foram disputados em solo alencarino, sendo dois triunfos tricolores e cinco empates.

Como vem o Santos?

O Alvinegro Praiano vive situação delicada na tabela de classificação. A sequência sem vitórias, ampliada pelo empate contra o Athletico-PR por 1 a 1, no sábado, 5, na Vila Belmiro, em Santos (SP), resultou na demissão do técnico Paulo Turra. Para ocupar o posto deixado pelo brasileiro, a diretoria santista contratou o uruguaio Diego Aguirre, com passagens por Internacional, Atlético-MG e São Paulo no território nacional.