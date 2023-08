Fortaleza anuncia colombiano como Coordenador de Desenvolvimento Individual da base

O trabalho de Jeison Salazar será desenvolvido em conjunto com as comissões técnicas do Sub-11 ao Sub-20, em parceria com os analistas de desempenho

O Fortaleza anunciou nesta sexta-feira, 11, o retorno do colombiano Jeison Salazar para gerir a Coordenação de Desenvolvimento Individual do clube, integrado o Departamento de Inteligência do CT Ribamar Bezerra. O objetivo é desenvolver os atletas que integram as categorias de base do Tricolor do Pici.

“O Jeison chega ao Departamento de Inteligência das Categorias de Base para dar um salto enorme na formação dos ativos que temos hoje no Fortaleza. É uma forma de ajustarmos alguns pontos e ter uma atenção especial para cada jogador, sendo observados e treinados de forma individual, potencializando suas qualidades e tendo tempo para trabalhar as deficiências”, disse Agnello Gonçalves, Executivo das Categorias de Base.

Natural de Bogotá, na Colômbia, Jeison Salazar, mestrando em Treinamento e Engenharia do Esporte na Université de Franche-Comté, na França, havia passado pelo clube em 2021, estando à frente do Sub-13 do Fortaleza. No início de 2022, alegando problemas pessoais, retornou ao país.

O trabalho do coordenador será desenvolvido em conjunto com as comissões técnicas do Sub-11 ao Sub-20, em parceria com os analistas de desempenho.