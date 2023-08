Marinho marca primeiro gol em classificação na Sula e se declara: "Eu escolhi o Fortaleza"

O atacante Marinho foi o grande personagem da classificação do Fortaleza para as quartas de final da Copa Sul-Americana. O jogador saiu do banco de reservas para garantir o empate heroico do Leão diante do Libertad, na Arena Castelão, nesta terça-feira, 8, marcando também seu primeiro gol pelo Tricolor.

Depois do duelo, o camisa 12 falou sobre as cobranças da torcida, mas ressaltou a escolha pelo Fortaleza: “Eram cinco jogos sem marcar e pelo alto investimento a gente se cobra. Mas, eu escolhi o Fortaleza, assim como o Fortaleza me escolheu. Eu quero que o torcedor saiba que estou aqui para honrar essa camisa”.

O atleta vinha sendo titular com Vojvoda, no entanto, a queda de rendimento vinha chamando atenção do torcedor, que reclamava de forma acentuada das escolhas de Marinho dentro do gramado de jogo. Na última entrevista coletiva, pós-derrota para o Goíás, o técnico havia reafirmado a confiança no futebolista.

Diante disso, Marinho reconheceu o trabalho do argentino no Pici: “Eu sei o quanto ele trabalha. Ele não estar há tanto tempo no clube à toa, mas sim, porque vem dando resultado. Tenho o privilégio de poder trabalhar com ele e aprender”, disse.



Contratado junto ao Flamengo, Marinho custou R$ 2 milhões aos cofres leoninos. Até o momento, foram cinco embates na equipe cearense e um tento anotado.