Libertad fez último treino antes de enfrentar o Fortaleza no CT do Ceará; veja fotos

O clube paraguaio encara o Leão do Pici na noite desta terça-feira, 8, na Arena Castelão, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana

Adversário do Fortaleza na noite desta terça-feira, 8, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Libertad-PAR encerrou a preparação para o confronto já em solo cearense. Na tarde de ontem (segunda-feira), o clube paraguaio treinou no Centro de Treinamento do Ceará, em Porangabuçu, e ajustou os últimos detalhes.

Para seguir na competição internacional e garantir vaga nas quartas de final, o Gumarelo precisa reverter a vantagem de 1 a 0 criada pelo Leão do Pici no jogo de ida. Uma vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Se o placar terminar igualado, o time cearense fica com a classificação.

Veja imagens da atividade de apronto do clube paraguaio