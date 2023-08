Fortaleza x Libertad ao vivo pela Copa Sul-Americana 2023; siga transmissão

Fortaleza e Libertad-PAR se enfrentam hoje, terça, 8 de agosto (8/8), pelo segundo duelo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

4-4-2: Martín Silva; Iván Piris, Diego Vieira, Barboza e Giménez; Espinoza, Sanabria, Campuzano e Tito Villalba; Óscar Cardozo e Melgarejo. Téc: Daniel Garnero

Como chegam Fortaleza e Libertad para o jogo

No primeiro encontro entre as equipes, que aconteceu no Paraguai, melhor para o Fortaleza. Na ocasião, o time cearense jogou com autoridade e venceu por 1 a 0, com gol de Zé Welison. Isso significa que, com o triunfo, o Leão obteve a importante vantagem do empate neste duelo da volta. Quem passar para as quartas de final encara o vencedor de América-MG e RB Bragantino.



o Libertad — líder do campeonato nacional e atual tricampeão paraguaio —, vinha de seis vitórias seguidas antes de enfrentar o Tricolor, o que eleva o feito conquistado. Para seguir sonhando com a classificação, o time do treinador Daniel Garnero preciso obrigatoriamente vencer por um tento de diferença. Nesta condição, o jogo vai para os pênaltis.