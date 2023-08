Fortaleza x Libertad ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Libertad se enfrentam hoje, terça, 8 de agosto (08/08), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Do ponto de vista financeiro, uma eventual classificação é importante. Na hipótese em que o Leão avance, o clube receberá 600 mil dólares, equivalente a R$ 2,9 milhões na cotação atual. Ao todo, somando participação na fase de grupos, bônus por vitórias e classificação às oitavas, são R$ 9,4 milhões embolsados na Sul-Americana até o momento.

À exceção de Hércules e Pedro Rocha, ambos ainda em processo de recuperação pós-cirúrgica, Vojvoda tem todo o restante do elenco à disposição. O mesmo vale para o treinador do Libertad, Daniel Garnero, que não tem desfalques para a partida. (Com Mateus Moura)



Fortaleza x Libertad ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Fortaleza x Libertad

Escalação provável

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pedro Augusto; Guilherme, Lucero e Yago Pikachu. Téc: Vojvoda.

Libertad