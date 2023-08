Fortaleza disputará quartas de final de um torneio continental pela 1ª vez na história

O Fortaleza segue aumentando seu legado em competições da Conmebol. Ao empatar em 1 a 1 com o Libertad nesta terça-feira, 8, o Leão avançou de fase na Copa Sul-Americana e disputará as quartas de final de um torneio continental pela primeira vez em sua história.

Anteriormente, o estágio mais avançado que o Tricolor chegou foi as oitavas de final da Libertadores de 2022, quando foi eliminado pelo Estudiantes, da Argentina. Agora, em 2023, o time leonino deixou as oitavas para trás e disputará as quartas da Sula. Classificado, enfrentará o vencedor do confronto entre Red Bull Bragantino e América-MG na próxima fase da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o resultado desta terça-feira, 8, a equipe de Vojvoda ainda garantiu uma quantia milionária para os cofres tricolores: US$ 600 mil (cerca de R$ 2,9 milhões na cotação atual). Ao todo, o Leão acumula aproximadamente R$ 18,2 milhões somados em competições internacionais em 2023.