Fortaleza confirma quase 55 mil torcedores para jogo decisivo contra o Libertad

O Fortaleza informou às 14 horas desta terça-feira, 8, que 54.961 torcedores estão garantidos para a partida decisiva contra o Libertad no Castelão. Conforme parcial divulgada pelo clube, 29.172 sócios-torcedores confirmaram presença e 25.789 ingressos foram vendidos.

O duelo vale vaga para as quartas de final da Sul-Americana. O Tricolor tem a vantagem de jogar pelo empate para avançar porque superou o adversário paraguaio na partida de ida, em Assunção, há uma semana.

A expectativa da diretoria é de que o confronto desta terça registre maior público do Leão em 2023. O recorde do clube na temporada ocorreu no dia 2 de março, quando a equipe cearense venceu o Deportivo Maldonado-URU por 4 a 0 pela Pré-Libertadores, no Castelão. Naquela ocasião, 52.502 tricolores se fizeram presentes no Gigante da Boa Vista.

O Fortaleza pode atingir ainda a marca de 800 mil torcedores em jogos do clube em 2023. Atualmente, o time do Pici soma 750.459 tricolores nas partidas em casa, neste ano.

Fortaleza x Libertad: prováveis escalações

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pedro Augusto (Pochettino); Guilherme (Machuca), Lucero e Yago Pikachu. Téc: Vojvoda