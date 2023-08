Fortaleza acumula mais de R$ 18 milhões em competições internacionais em 2023

Com a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, Tricolor embolsou mais R$ 2,9 milhões de premiação. Equipe tem acumulado quantias milionárias desde a pré-Libertadores

O Fortaleza carimbou a vaga para as quartas de final da Copa Sul-Americana após empatar em 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai, nesta terça-feira, 8, no Castelão, e garantiu mais US$ 600 mil (cerca de R$ 2,9 milhões na cotação atual) de cota pela classificação. Com o resultado, o Tricolor do Pici acumula aproximadamente R$ 18,2 milhões somados em competições internacionais em 2023.

Somente pela participação na fase de grupos, o Leão recebeu US$ 900 mil, cerca de R$ 4,4 milhões. Na etapa inicial do torneio, cada vitória valia US$ 100 mil de bônus. Com as cinco conquistadas em seis partidas, o clube embolsou mais R$ 2,4 milhões.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A classificação para as oitavas de final do certame rendeu ao Tricolor US$ 550 mil, aproximadamente R$ 2,8 milhões. Desta forma, a agremiação cearense acumula cerca de R$ 12,5 milhões até o momento na Sul-Americana.

Antes de disputar a Sula, o Fortaleza jogou a segunda fase da pré-Libertadores, recebendo R$ 2,6 milhões pela participação. Com a classificação para a terceira fase, o clube do Pici embolsou mais R$ 3,1 milhões.

Premiações na reta final da Sul-Americana

Semifinal: US$ 800 mil (R$ 3,9 milhões)

Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões)

Premiações do Fortaleza em torneios continentais em 2023

Copa Libertadores: R$ 5,7 milhões

Copa Sul-Americana: R$ 12,5 milhões