Fortaleza recebe Libertad em duelo que vale vaga nas quartas da Sul-Americana

Com mais de 52 mil torcedores garantidos, o Tricolor entrará em campo nesta terça-feira, 8, com a vantagem do empate para confirmar a classificação. O confronto também vale R$ 2,9 milhões em premiação ao vencedor

A má fase no Campeonato Brasileiro é página virada para o Fortaleza, pelo menos nesta terça-feira, 8, data em que terá um decisivo duelo contra o Libertad-PAR, na Arena Castelão, às 19 horas, pelo segundo confronto das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com mais de 52 mil torcedores confirmados, o Tricolor do Pici entrará em campo sob a expectativa de garantir a classificação para aumentar os feitos da campanha histórica que vem protagonizando.

No primeiro encontro entre as equipes, que aconteceu no Paraguai, melhor para o Fortaleza. Na ocasião, o time cearense jogou com autoridade e venceu por 1 a 0, com gol de Zé Welison. Isso significa que, com o triunfo, o Leão obteve a importante vantagem do empate neste duelo da volta — em caso de vitória por um tento de diferença do Gumarelo, o jogo vai para os pênaltis. Quem passar para as quartas de final encara o vencedor de América-MG e RB Bragantino.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Fortaleza divulga parcial com mais de 52 mil torcedores para jogo diante do Libertad

Conmebol veta mosaico da torcida do Fortaleza com "Mario Bros" na Sul-Americana

Vojvoda reforça confiança em Marinho e prevê mais espaço para Machuca no Fortaleza

A vitória fora de casa trouxe alguns outros elementos interessantes para a história do Fortaleza, como a de ter tornado-se o clube nordestino com a maior quantidade de triunfos internacionais em partidas oficiais, cinco no total. Outro ponto é que o Libertad — líder do campeonato nacional e atual tricampeão paraguaio —, vinha de seis vitórias seguidas antes de enfrentar o Tricolor, o que eleva o feito conquistado.

Do ponto de vista financeiro, uma eventual classificação também é importante. Na hipótese em que o Leão avance, o clube receberá US$ 600 mil, equivalente a R$ 2,9 milhões na cotação atual. Ao todo, somando participação na fase de grupos, bônus por vitórias e classificação às oitavas, são R$ 9,4 milhões embolsados na Sul-Americana até o momento.

Apesar do cenário positivo na Sula, não há espaço para relaxamento, sobretudo pela sequência ruim que a equipe vive no Brasileirão, onde acumula quatro derrotas consecutivas. Vojvoda, em entrevista coletiva após o revés para o Goiás, no último sábado, comentou sobre o tema e enfatizou os perigos e qualidades do adversário.