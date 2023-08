Libertad x Fortaleza ao vivo pela Copa Sul-Americana 2023; siga transmissão

Repórter do caderno de Esportes

O Fortaleza entra em campo hoje, às 19 horas, contra o Libertad-PAR, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Escalações de Libertad e Fortaleza

Libertad

Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Matías Espinoza; Lorenzo Melgarejo, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Ezequiel e Villalba; Óscar Cardozo. Técnico: Daniel Garnero.

Fortaleza



João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pedro Augusto; Pikachu, Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.



Como Libertad e Fortaleza chegam para o jogo

Diante do Libertad, Vojvoda deve escalar o Fortaleza com mudanças comparado ao duelo contra o Bragantino. Brítez, suspenso pelo Brasileirão, retorna ao time titular. A tendência é de que o treinador utilize o defensor argentino como lateral-direito, mesmo com Tinga à disposição.

Na volância, Zé Welison também deve retornar. Vojvoda pode ainda iniciar a partida com Imanol Machuca, regularizado em tempo recorde pelo departamento de futebol tricolor para estar disponível para o confronto.