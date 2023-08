Fortaleza visita Libertad em duelo pelas oitavas de final da Sul-Americana

O Fortaleza entra em campo hoje, às 19 horas, contra o Libertad-PAR, pelo duelo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O duelo será disputado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR).

A equipe de Juan Pablo Vojvoda passa por turbulência na temporada, somando três derrotas nos últimos três jogos, contra Cuiabá, Palmeiras e RB Bragantino, respectivamente. Na derrota para o Massa Bruta, no último sábado, o elenco leonino deixou a Arena Castelão sob vaias.

Durante a coletiva de imprensa, o treinador argentino reconheceu o mau momento, mas ressaltou a confiança nos atletas tricolores.

“Aceito críticas, aceito que não jogamos bem nessas três partidas que perdemos. Mas acredito em meus jogadores. Vou continuar trabalhando para sair dessa situação […] É uma situação difícil, é preciso estarmos juntos e acreditar. Não sei se esquecer. Esquecer essas três partidas é difícil, mas temos que analisar, corrigir erros e acreditar. Analisar o que fizemos bem para reforçar, mas logicamente tivemos erros que foram penalizados. É estar juntos agora, neste momento temos que fechar. Estar juntos jogadores, comissão e todo clube. O torcedor necessita de uma resposta e vamos trabalhar para isso”, disse o comandante.

Para enfrentar o Libertad, o Leão do Pici pode contar com o histórico dos paraguaios contra times brasileiros: apenas 34% de aproveitamento. Na história do 'Albinegro', foram 45 partidas contra times brasileiros, por Copa Rio, Sul-Americana e Libertadores, com 12 vitórias, 10 empates e 23 derrotas. Atuando em solo paraguaio, soma oito vitórias, sete empates e sete derrotas.

Apesar do histórico contra brasileiros, o Fortaleza precisará superar o bom desempenho recente dos paraguaios. Nos últimos oito jogos, seis vitórias e dois empates, com 16 gols marcados e seis sofridos.

A sequência positiva iniciou em 9 de junho, com o empate diante do Sportivo Ameliano. Na sequência, empatou com o Atlético-MG e venceu Nacional Asunción, Tigre (duas vezes), Guaraní, Guaireña e Sportivo Ameliano. Neste temporada, o Libertad conquistou o Campeonato Paraguaio.

O time tricolor desembarcou em solo paraguaio na segunda-feira. Para a partida, Vojvoda voltou a relacionar o lateral-direito Tinga, que está recuperado de lesão, mas deixou o atacante Romarinho na capital cearense. O treino de apronto foi realizado no General Adrian Jara Stadium, em Assunção-PAR.

Diante do Libertad, Vojvoda deve escalar o Fortaleza com mudanças comparado ao duelo contra o Bragantino. Brítez, suspenso pelo Brasileirão, retorna ao time titular. A tendência é de que o treinador utilize o defensor argentino como lateral-direito, mesmo com Tinga à disposição.

Na volância, Zé Welison também deve retornar. Vojvoda pode ainda iniciar a partida com Imanol Machuca, regularizado em tempo recorde pelo departamento de futebol tricolor para estar disponível para o confronto.

Libertad x Fortaleza

Libertad:

Martín Silva; Iván Piris, Diego Viera, Alexander Barboza e Matías Espinoza; Lorenzo Melgarejo, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano, Mendieta e Villalba; Óscar Cardozo. Técnico: Daniel Garnero.

Fortaleza:

João Ricardo; Brítez (Tinga), Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre e Pochettino (Calebe); Machuca, Marinho e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Data: 01/08/2023 (terça-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Alexis Herrera (VEN)

Assistentes: Lubin Torrealba (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

Quarto Árbitro: Yadir Acuña (COL)

Árbitro de Vídeo (VAR): Yender Herrera (VEN)

Transmissão: Paramount, Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Facebook e Youtube do O POVO (jornada esportiva abre às 18 horas)