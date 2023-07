Fortaleza x RB Bragantino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e RB Bragantino se enfrentam hoje, sábado, 29 de julho (29/07), pela 17ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 18h30 (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá os desfalques do zagueiro Emanuel Brítez e do volante Zé Welison, após serem advertidos com o 3° cartão amarelo contra o Palmeiras. Em contrapartida, o comandante argentino volta a contar com o volante Caio Alexandre e o atacante Thiago Galhardo, após cumprimento de suspensão automática. O duelo também pode marcar a estreia dos estrangeiros Tobias Figueiredo e Gonzalo Escobar, além de Pedro Augusto, regularizados no BID da CBF e à disposição da comissão técnica.

Diante do BragaBull, o Leão do Pici defende invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro: como mandante, nunca perdeu para o Massa Bruta. Foram três partidas desde 2019, com 100% de aproveitamento leonino. Em 2022, goleada por 6 a 0 pela 37ª rodada do Brasileirão. Na elite do futebol em 2023, a equipe paulista, como visitante, tem aproveitamento de apenas 33%, somando uma vitória, quatro empates e duas derrotas. (Com Lucas Silva)

Fortaleza x RB Bragantino ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Fortaleza x RB Bragantino

Fortaleza

João Ricardo; Dudu, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Lucas Sasha e Pochettino (Calebe); Marinho, Galhardo e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

RB Bragantino

Cleiton; Hurtado, Luan Patrick, Natan e Juninho Capixaba; Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Eric Ramires; Sorriso, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

Quando será Fortaleza x RB Bragantino

Hoje, sábado, 29 de julho (29/07), às 18h30 (horário de Brasília)

Onde será Fortaleza x RB Bragantino

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)