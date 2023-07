Brítez critica forma como Machuca conduziu saída do Unión: "Desapontado"

Clube argentino luta para se afastar da chance de ser rebaixado e nova contratação do Leão se recusou a acompanhar o time no jogo contra o Vélez, que ocorreu na última segunda-feira

A chegada de Imanol Machuca ao Fortaleza ganhou mais um capítulo. No mesmo dia em que o atleta argentino desembarcou na capital cearense, a imprensa argentina passou a repercutir uma entrevista que Emanuel Brítez, defensor do Fortaleza, deu à rádio hermana Sol 91.5, em que critica a maneira com que o atacante deixou o Unión de Santa Fé.

"Fazer o que fez me doeu, me tocou. Me senti muito desapontado, muito triste. Tentei entender por vários dias. (...) Ele me dizia: 'Tomei uma decisão' e eu queria fazer entendê-lo que eu o respeitava, mas que ele não deveria esquecer que tem companheiros que o ajudaram e que estão passando por um momento difícil, que ele deveria ser firme e viajar. Queria que ele entendesse. Ele tomou uma decisão, muito influenciado por seu agente Belmonte, creio, que é um parente próximo do seu representante, que eu conheço e sei que não trabalha dessa forma. Esse senhor entrou na sua cabeça e na de sua família de uma maneira incrível, mas Imanol tem culpa por aceitar o que ele dizia. Para mim, foi triste que ele não tenha viajado para jogar contra o Vélez", falou Brítez, que é considerado ídolo do clube de Santa Fé.

O defensor do Tricolor do Pici falava sobre como deveria ter sido o último jogo de Machuca com a camisa do Unión, pela penúltima rodada do Campeonato Argentino, que ocorreu na última segunda-feira, 24. Em negociação com o Leão, o atleta se recusou a viajar com o elenco do clube.

Atualmente, o clube de Santa Fé ocupa a 25ª colocação (de 28) com 27 pontos somados após 26 jogos. O Vélez, que foi adversário do Unión no último duelo, ocupa a 24ª posição, com o mesmo número de pontos. Deste modo, a partida poderia ser decisiva para que o Unión se afastasse de vez da chance de rebaixamento.

Brítez aprova a contratação de Machuca

Apesar de se opor a maneira com o qual Machuca conduziu a saída do Unión, Emanuel Brítez elogiou a contratação feita pelo Fortaleza e também falou sobre os argentinos que já fazem parte do elenco.

"Aqui se foi um jogador muito importante que era Moisés ao Cruz Azul. Era necessário, muito necessário (qa contratação). Vojvoda me perguntou muito, a diretoria também e eu disse o que eu pensava sobre Machuca. Por seu drible e sua velocidade, creio que ele pode se encaixar bem na equipe, pois há volantes ofensivos que te fazem jogar. Se se adaptar, pode dar muito certo", falou.