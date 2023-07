Fortaleza é a 3ª equipe que mais finaliza, mas apenas o 11º melhor ataque da Série A

Tomás Pochettino é o principal destaque da equipe no quesito finalizações, com 28 arremates na primeira divisão

Em meio à disputa do Brasileirão, o Fortaleza, nono colocado no torneio, com 23 pontos, vive um momento de contraste no último terço do campo. O Tricolor do Pici tem conseguido, ao longo dos confrontos, ter volume ofensivo para criar situações de gol, afinal, é a terceira equipe que mais finalizou no Brasileirão, mas a falta de efetividade nas conclusões o colocam apenas como 11º melhor ataque. Os dados são do site FootStats.

Em 16 jogos, o time de Vojvoda finalizou, ao todo, 236 vezes. São 93 conclusões certas e 143 erradas, o que representa um aproveitamento de aproximadamente 39,4%. Somente Palmeiras-SP (237) e RB Bragantino-SP (253) executaram mais finalizações.

O atleta do Tricolor com mais finalizações na Série A é Tomás Pochettino, que já concluiu 28 vezes. Em seguida, aparecem Calebe (24), Thiago Galhardo (22), Yago Pikachu (20) e Lucero (17).

Ao analisar gols marcados, o Fortaleza fica em 11º, com 17 tentos em 16 duelos, média de cerca de 1,06 por jogo. A equipe chega a ficar atrás de Atlético-MG e Santos-SP, que ocupam colocações abaixo do Leão na tabela de pontos.

Quem mais soma gols neste Brasileirão no elenco do Tricolor do Pici é Yago Pikachu, com três. O atacante Moisés, que deixou o clube em maio rumo ao Cruz Azul-MEX, anotou a mesma quantidade. Com dois tentos estão Lucero, Pochettino, Romero e Galhardo.

Fortaleza soma apenas dois gols nos últimos quatro jogos da Série A

Em um momento de oscilação no Brasileirão, o Fortaleza marcou apenas dois gols nas últimas quatro partidas que disputou no campeonato. O baixo rendimento está diretamente ligado aos resultados obtidos, já que a equipe vem de duas derrotas seguidas. Os tentos ocorreram na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR e na derrota por 3 a 1 contra o Palmeiras.

O rendimento ofensivo preocupa o técnico Juan Pablo Vojvoda. "Tivemos três chances muito claras no primeiro tempo, duas no segundo tempo, mas faltou efetividade [...] Diante deste cenário, temos que matar o jogo porque muda completamente o andamento do jogo", disse o argentino após a derrota para o clube paulista.

O próximo compromisso do Leão pelo certame nacional é neste sábado, às 16h30, contra o RB Bragantino, na Arena Castelão. Uma vitória seria essencial para uma recuperação em busca de uma vaga no G6, que leva à Copa Libertadores.