Fortaleza duela com Cuiabá no Castelão e almeja vaga no G-4 da Série A

Com mais de 40 mil torcedores garantidos, Tricolor enfrenta Dourado neste domingo, 16, e mira triunfo para seguir em ascensão na classificação do Brasileirão

O Fortaleza entra em campo neste domingo, 16, às 16 horas, na Arena Castelão, contra o Cuiabá, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe de Juan Pablo Vojvoda ocupa a sétima colocação, com 23 pontos, e pode chegar ao G-4 caso vença e os concorrentes diretos tropecem na rodada.

O duelo deve contar com mais de 40 mil torcedores no estádio. Para a partida, a diretoria tricolor colocou ingressos promocionais, a partir de R$ 10. Além disso, o Tricolor do Pici firmou parceria com o SESC para o programa Mesa Brasil: a cada 3kg de alimentos não-perecíveis doados, o torcedor receberá um ingresso referente à superior norte.

O fator casa, a propósito, tem sido um trunfo do Leão no Brasileirão: em sete jogos, conquistou quatro vitórias e três empates — ou seja, ainda está invicto. Dos 23 pontos na tabela de classificação, 15 foram conquistados na Arena Castelão. Depois do triunfo sobre o Athletico-PR, também no Gigante da Boa Vista, o Fortaleza quer emendar a segunda vitória para seguir em ascensão na classificação.

Vojvoda terá três desfalques para a partida: o lateral-direito Tinga, com edema muscular na coxa direita; o volante Hércules, que sofreu lesão ligamentar no joelho esquerdo e não jogará mais em 2023; e o atacante Pedro Rocha, em período pós-operatório. Brítez deve ser mantido na lateral-direita, com Zé Welison ingressando no meio-campo para formar dupla com Caio Alexandre.

A partida deve marcar ainda a aparição do lateral-esquerdo Gonzalo Escobar no banco de reserva. O defensor argentino, que treina no clube desde o início deste mês, foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e está apto para estrear. O volante Pedro Augusto também já foi registrado pelo clube, mas ainda deve precisar de um período para condicionamento físico.

O Dourado, por sua vez, vive situação oposta na tabela. Ocupando a 14ª posição, com 16 pontos, a equipe de António Oliveira luta contra o rebaixamento, estando cinco pontos à frente do Goiás, time que abre o Z-4. Apesar disso, tem bom rendimento fora de casa: três vitórias, três derrotas e um empate em sete confrontos.

O lateral-direito Mateusinho, suspenso pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por suposto envolvimento no esquema de apostas esportivas, e o volante Ronald, por suspensão e força contratual, desfalcam o Cuiabá.

O duelo no Castelão também deve ser marcado por homenagens ao ídolo tricolor Daniel Frasson, que faleceu neste sábado, 15. A Federação Cearense de Futebol (FCF) determinou um minuto de silêncio.

Fortaleza x Cuiabá

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda

Cuiabá

4-3-3: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Pablo Ceppelini, Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Iury Castilho e Deyverson. Téc: António Oliveira

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 16/7/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz/RJ

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa-Fifa/RJ e Luiz Cláudio Regazone/RJ

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO