Pikachu avalia jogo contra o Cuiabá como "difícil" e projeta entrada no G4 da Série A

A partida, válida pela 15ª rodada do Brasileirão, tem grande importância para ambos os times

O Fortaleza segue sua preparação para enfrentar o Cuiabá no próximo domingo, 16, pela 15ª rodada da Série A. Diante da proximidade do confronto, o ala-direito Yago Pikachu avaliou o adversário durante entrevista coletiva, no Pici.

"Na nossa reapresentação, um dos tópicos falado foi a dificuldade de jogar contra o Cuiabá. Perdemos em 2022, em 2021 empatamos sem gols, ainda não conseguimos vencer eles pela Série A. É um time difícil. Dos 16 pontos que eles têm, 10 são fora de casa. É um time que sabe jogar fora de casa", comentou.



A partida, que terá início às 16 horas, será disputada na Arena Castelão e tem grande importância para ambos os times. Em caso de vitória, o Leão do Pici pode subir para a quarta colocação a depender dos resultados de outros jogos. Já o Cuiabá pode se afastar ainda mais do Z-4.

"Temos que ter muito cuidado, vai ser um jogo difícil. Temos que nos desdobrar o máximo dentro de campo para conquistar mais três pontos e, quem sabe, dormir no G4", disse Pikachu.