Fortaleza x Athletico-PR ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

O Fortaleza entra em campo querendo subir na tabela da Série A do Brasileirão. Neste domingo, 9, o time do Pici recebe o Athletico-PR, a partir das 18h30min, pela 14ª rodada do Brasileirão. O duelo na Arena Castelão coloca frente a frente duas equipes com a mesma pontuação - 20. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Fortaleza x Athletico-PR ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Athletico-PR ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Athletico-PR

Fortaleza

João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Marinho, Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda.

Athletico-PR

Bento; Matheus Felipe, Kaique Rocha e Zé Ivaldo; Khellven, Hugo Moura, Cittadini e Vinicius Kauê; Cuello, Alex Santana e Arriagada. Técnico: Wesley Carvalho.

Como Fortaleza e Athletico-PR chegam para o jogo

Para o confronto, o técnico Vojvoda contará com importantes retornos. Destaque do setor defensivo, o zagueiro Titi retorna após cumprir suspensão contra o Flamengo. Com isso, a zaga do time cearense voltará a ser composta por Titi e Brítez, dupla titular. Além da volta do defensor, existe a expectativa da estreia do atacante Marinho que já foi regularizado e pode reforçar o time cearense.

Outros dois jogadores também podem aparecer no grupo de relacionados do escrete vermelho-azul-e-branco. Vinícius Zanocelo e Fernando Miguel já treinam com o elenco tricolor após período entregues ao departamento médico.



Já o Athletico deve entrar em campo com uma equipe quase toda reserva em razão do jogo decisivo contra o Flamengo, válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O artilheiro do Furacão na temporada, Vitor Roque, é desfalque certo pelo terceiro cartão amarelo.

Além dele, o lateral-direito Madson está suspenso. Fernando, Pablo, Rômulo e Willian estão no departamento médico e são baixas para o duelo. Já o meia David Terans foi vendido para Pachuca, do México, e não atua mais pelo Furacão.