Marinho se coloca à disposição para estrear pelo Fortaleza contra o Athletico

O atacante Marinho, 33 anos, foi apresentado oficialmente à imprensa nesta sexta-feira, no Pici. Regularizado, o jogador se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para estrear pelo Tricolor neste domingo contra o Athletico-PR, em partida válida pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Sobre o jogo de domingo, tenho treinado e estou à disposição. O importante é que o nome já caiu no BID", comentou o atleta, que vestirá a camisa 15 no Leão.

O jogador aproveitou para explicar por que escolheu jogar no Fortaleza em meio ao interesse de outros clubes no mercado. Ele assinou contrato com o Tricolor até o fim de 2025.

"O que me motivou foi o projeto, o que o clube tem criado em meio a vários atletas que têm vontade de vir para o clube. É um projeto visionário. Acredito no trabalho e na competência. Aceitei esse desafio para vir aqui e vencer", afirmou Marinho.

O novo reforço do Leão também comentou sobre a passagem sem tanto brilho pelo Flamengo. Por lá, Marinho disputou 59 partidas e marcou seis gols.

"Foi um período que, talvez, não foi um dos melhores. Foi um fato isolado. Se as pessoas olhassem minutagem, eu joguei muito pouco e tive números até legais. Eu queria estar jogando, mas isso não foi possível. Os treinadores têm a forma de jogar, os atletas que escolhe e quem está bem no momento. Chego com pensamento de ajudar, jogar e fazer aquilo que sempre gostei: estar em campo."

MARCELO PAZ RASGA ELOGIOS A MARINHO

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, também participou da coletiva de apresentação do atacante Marinho. Antes de o jogador falar, o dirigente destacou o lado família e o empenho do atleta nos treinamentos.

"Semana passada o Fortaleza estava viajando para os dois jogos (contra Palestino e Flamengo). Eu vim um atleta focado, deu tudo no treinamento com o sub-20. Fui perguntar para o Léo Porto (treinador do sub-20 e auxiliar permanente do clube) como estava o Marinho. 'Presidente, ele só puxa o treino pra cima. Ele abraçou os meninos, super motivado, fez amizade rapidamente", contou o Marcelo Paz.