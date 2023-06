Invicto pós-data Fifa, Fortaleza enfrenta o Flamengo pela Série A

Neste sábado, 1, o Tricolor de Aço enfrenta o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30min, no Maracanã

Pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza enfrenta, neste sábado, 1, o Flamengo, fora de casa, no Maracanã, às 18h30min, O Tricolor vai em busca de manter o bom momento na temporada depois da paralisação devido a Data Fifa. Em três jogos, o time venceu todos os adversários (Cruzeiro, Atlético Mineiro e Palestino-CHI), até o momento.

Na oitava posição da competição nacional com 20 pontos, o Leão almeja manter o retrospecto diante do Rubro-Negro carioca. Na última temporada, em duas partidas pelo Brasileiro 2022, dois triunfos cearenses. O primeiro deles no Maracanã. Os comandados de Vojvoda, à época, eram lanternas do campeonato e sem nenhuma vitória. Com gol de Hércules, nos minutos decisivos, a equipe cearense saiu vitoriosa da praça esportiva carioca.

No returno, em duelo disputado na Arena Castelão, mais uma vez o Tricolor do Pici se saiu melhor. E, novamente, com emoção. Dessa vez, outro volante, Caio Alexandre, na reta final, consolidou o resultado positivo de 3 a 2. Para tentar repetir o feito, o técnico argentino não contará com um dos pilares defensivos: Titi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Ceará e Fortaleza assinam contrato e receberão, juntos, R$ 242 milhões de fundo da LFF

A caminho do Fortaleza, lateral Gonzalo Escobar se despede do UD Ibiza

Fortaleza termina 1ª fase da Sul-Americana com a 3ª melhor campanha geral

Frente ao Atlético-MG, o camisa 4 leonino recebeu o terceiro cartão amarelo e por esse fator não viajou para o Rio de Janeiro com o restante da delegação. Fernando Miguel, Pedro Rocha e Zanocelo também permaneceram na capital cearense, no entanto, o motivo é lesão. O goleiro iniciou a transição física após estiramento ligamentar no joelho esquerdo.

Pedro se recupera de lesão ligamentar no joelho esquerdo, enquanto Zanocelo está com uma pubalgia. Marinho, recém-contratado, só poderá atuar a partir do dia 3 de julho, quando abre oficialmente a janela de transferências. A boa notícia para os tricolores é o retorno de Emanuel Brítez. O zagueiro ficou de fora contra o Galo por suspensão, mas já está apto para entrar em campo e deve formar dupla de zaga com Marcelo Benevenuto.

Autor do gol que abriu o placar para o Fortaleza contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana, Lucas Crispim projetou o embate contra o Flamengo: “Depois de uma vitória importante, temos que voltar o foco ao Brasileiro, onde temos um jogos importantíssimo contra o Flamengo, é sempre dificil, ainda mais no Maracanã. Mas que possamos seguir nesse mesmo nível que estamos desde o retorno da Data Fifa. Essas três são importantes, porém, precisamos ter maturidade e inteligência para jogar”, pontuou.

O rival do Leão, Flamengo, quer aproveitar a sequência de duas vitórias na temporada. Na última quarta-feira, 28, pela Copa Libertadores, o escrete Rubro-Negro goleou o Aucas, da Venezuela, por 4 a 0 e terminou em 2º lugar no seu grupo. Perante ao tricolor cearense, o clube não contará com Matheus França e Matheuzinho. Rodrigo Caio, Pablo e Vidal são dúvidas, pois ainda se recuperam de contusão.



Flamengo x Fortaleza

Flamengo

4-4-2: Matheus Cunha; Wesley França, Fabrício Bruno (David Luiz), Leo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Gerson, De Arrascaeta (Victor Hugo) e Éverton Ribeiro; Éverton Cebolinha e Pedro (Gabigol). Técnico: Sampaoli.

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Tinga, Benevenuto e Brítez; Yago Pikachu, Caio Alexandre, Hércules, Pochettino e Bruno Pacheco; Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda







Local: Maracanã

Data: 01/07/2023

Horário: 18h30min

Árbitro: Savio Pereira Sampaio

Assistentes: Bruno Boschiliae Alex do Santos

VAR: Rafael Traci

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO