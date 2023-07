Flamengo x Fortaleza: Vojvoda e Sampaoli se enfrentam pela primeira vez

Os treinadores se encontrarão na beira do campo como adversários pela primeira vez no domingo, no Maracanã, em duelo importante da Série A

A partida entre Flamengo e Fortaleza neste sábado marcará o primeiro confronto entre os treinadores Juan Pablo Vojvoda e Sampaoli. Os dois comandantes argentinos, que nunca se enfrentaram na beira do campo antes, protagonizam campanhas semelhantes na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro.

O primeiro encontro entre os compatriotas acontece em um contexto positivo de ambas equipes. Na oitava colocação, o Tricolor do Pici está com somente dois pontos de diferença para o Rubro-Negro, que é o atual terceiro colocado. Ou seja, caso o Leão vença no Maracanã, ultrapassará o time carioca na tabela.

Sobre o assunto Invicto pós-data Fifa, Fortaleza enfrenta o Flamengo pela Série A

A caminho do Fortaleza, lateral Gonzalo Escobar se despede do UD Ibiza

Fortaleza termina 1ª fase da Sul-Americana com a 3ª melhor campanha geral

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No futebol brasileiro desde 2021, Vojvoda poderia ter encontrado Sampaoli na edição do Brasileirão daquele ano. Na época no Atlético-MG, o argentino acabou aceitando a proposta do Olympique de Marseille, da França, e acabou deixando o Galo em fevereiro.