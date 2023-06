Palestino x Fortaleza ao vivo pela Copa Sul-Americana 2023; siga transmissão

Com a vaga já garantida nas oitavas da Copa Sul-Americana, o Fortaleza joga contra a equipe do Palestino-CHI, nesta terça-feira, 27, às 19 horas, no Estádio El Teniente, na cidade de Rancagua, no Chile. Líder do grupo H da competição, o Tricolor de Aço apenas cumpre tabela. Os chilenos, por outro lado, encaram a partida com uma decisão. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Palestino x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Palestino x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Palestino e Fortaleza

Palestino

Rigamonti; Zúñiga, Ceza, Suarez e Vejar; Carrasco, Cornejo, Farias e Davilla; Salas e Barticciotto. Téc: Pablo Sánchez

Fortaleza

João Ricardo; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Lucas Sasha, Caio Alexandre, Calebe e Lucas Crispim; Guilherme e Silvio Romero. Téc: Vojvoda

Como Palestino e Fortaleza chegam para o jogo

No embate contra El Tino, o Fortaleza terá as ausências de Fernando Miguel e Pedro Rocha, que seguem se recuperando de lesão. Os volantes Vinicius Zanocelo (pubalgia) e Zé Welison (edema na coxa esquerda) foram desfalques contra o Galo. Zé, porém, foi liberado pelo departamento médico e seguiu viagem junto à delegação para o Chile.

O rival do escrete vermelho-azul-e-branco vive um momento irregular. Desde o dia 5 de abril, quando os times se enfrentaram na 1ª rodada da Copa Sul-Americana - o Fortaleza venceu por 4 a 0 -, o Palestino entrou em campo 12 vezes. Venceu cinco, perdeu quatro e empatou três. No entanto, vem de três duelos sem sofrer derrotas.