Líder e classificado, Fortaleza fatura quase R$ 10 milhões na Copa Sul-Americana

Primeiro colocado do Grupo H, o Tricolor do Pici disputará a fase de oitavas de final da competição continental

O Fortaleza finalizou sua participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana na noite desta terça-feira, 27. No Estádio El Teniente, em Rancagua, no Chile, o Leão venceu o Palestino por 2 a 1 com gols de Lucas Crispim e Lucero.

Líder do Grupo H com 15 pontos, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda arrecadou R$ 9,3 milhões nesse estágio da competição continental, sendo 4,3 milhões por sua participação, 2,4 milhões por vitórias conquistadas e R$ 2,6 milhões pela classificação.



Isso porque, neste ano, a cada vitória na fase de grupos um time recebe o valor de US$ 100 mil (R$ 479 mil na cotação atual). Por isso, o Leão arrecadou 500 mil (R$ 2,4 milhão). A equipe tricolor venceu Palestino e San Lorenzo por duas oportunidades e Estudiantes de Mérida uma vez.

Agora, o Fortaleza aguardará a definição do chaveamento das fases eliminatórias da competição internacional. A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) marcou o sorteio dos confrontos para o dia 5 de julho, às 13 horas.

Veja as cotas da Copa Sul-Americana