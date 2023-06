Fortaleza x Atlético-MG ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Após a vitória diante do Cruzeiro, fora de casa, pelo Brasileiro, o Fortaleza já retorna a campo neste sábado, 24, só que agora diante da sua torcida. Na Arena Castelão, o Leão recebe o Atlético-MG, pela 12ª rodada da Série A, às 18h30. A equipe tricolor vai em busca de seu segundo triunfo consecutivo no torneio. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Atlético-MG ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Atlético-MG ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Fortaleza e Atlético-MG

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Yago Pikachu, Thiago Galhardo e Lucero. Téc: Vojvoda.

Atlético-MG

4-3-3: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Hyoran; Paulinho, Pavon e Hulk. Téc: Felipão.

Como Fortaleza e Atlético-MG chegam para o jogo

Quase todo o grupo de atletas do Fortaleza está disponível. As únicas exceções são o zagueiro Emanuel Brítez (suspenso), o goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha, que seguem se recuperando fisicamente. O arqueiro já realiza trabalho de transição, enquanto Pedro intensifica as atividades na academia.

Além desses, o recém-chegado Marinho também não está apto. Isso porque, contratados antes da abertura da janela de transferências só poderão atuar a partir do dia 3 de julho. A expectativa é que o ex-Flamengo realize estreia contra o Athletico-PR, pelo Brasileiro, no Castelão.



Na terça-feira, 27, o Atlético Mineiro tem um duelo decisivo na Copa Libertadores frente o Libertad, do Paraguai. Mesmo com esse cenário, Felipão deve mandar força máxima para duelar contra o Tricolor do Pici. As únicas dúvidas são para saber quem será o lateral-direito, onde a disputa é entre Mariano e o argentino Saravia. A tendência, porém, é que o brasileiro assuma a vaga. Battaglia e Otávio também geram dúvida no meio de campo para saber quem fechará o trio junto de Zaracho e Hyoran.