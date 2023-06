Cruzeiro x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Cruzeiro e Fortaleza se enfrentam hoje, 21, às 19 horas, no Mineirão (MG), em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Depois de 10 dias de paralisação por conta da Data Fifa, o Fortaleza voltará a campo diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, 21, pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, fora de casa, às 19 horas. O Leão busca triunfar longe da capital cearense após seis partidas e, também, voltar a vencer no torneio. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Cruzeiro x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Cruzeiro x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escalações de Cruzeiro e Fortaleza

Em breve...

Como Cruzeiro e Fortaleza chegam para o jogo

Para o jogo, Juan Pablo Vojvoda contará com novidades. O zagueiro Brayan Ceballos não seguiu viagem com o restante da delegação. O motivo, no entanto, não foi informado. A boa notícia fica por conta do retorno do atacante Guilherme, que se recuperou após sofrer uma concussão cerebral contra o Bahia, no dia 3 de junho, pelo Brasileiro, na Arena Castelão. Fernando Miguel e Pedro Rocha seguem se recuperando de lesão.

Do lado do Cruzeiro, o comandante português Pepa ainda tem dúvidas para definir a escalação do Cruzeiro. No meio, existe indefinição entre Walisson, Filipe Machado e Neto Moura. Apenas Mateus Vital tem vaga garantida. No ataque, a titularidade é disputada por Henrique Dourado e Gilberto.