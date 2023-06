Em busca de inédito acesso, Fortaleza recebe o América-MG pelo Brasileirão Feminino A2

Equipes se enfrentam pelas quartas de final do Brasileirão Feminino A2 às 15 horas deste domingo, 11, no CT Ribamar Bezerra. Leoas foram derrotadas no jogo de ida por 2 a 1

O Fortaleza pode viver um domingo histórico no futebol feminino. Às 15 horas, as Leoas recebem o América-MG no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, em partida que vale o inédito acesso ao Brasileirão Feminino A1 de 2024. Para alcançar a ida para primeira divisão, a equipe comandada pelo técnico Guilherme Giudice precisa superar o revés sofrido no jogo de ida, quando as Espartanas venceram por 2 a 1.

Em entrevista antes do embate, a zagueira tricolor Silvana Bispo destacou como o fator casa pode ser um reforço para a equipe na busca pela virada. "Temos total apoio da comissão e da galera do CT aqui e isso será positivo. Temos confiança que vamos virar esse placar jogando em casa. Sabemos da nossa responsabilidade e mais ainda por jogarmos em casa", ressaltou ela.

O histórico do Tricolor na competição até aqui é tímido, mas os números são positivos. Em oito jogos disputados, a equipe marcou 12 gols que foram primordiais para que o grupo somasse cinco vitórias e dois empates. A única derrota que ocorreu foi justamente fora de casa, contra as Espartanas.

Do outro lado do campo, o América-MG possui um histórico balanceado. Foram quatro vitórias, um empate e três derrotas. No entanto, a equipe mineira possui mais gols somados: o time balançou as redes 17 vezes nos oito jogos que disputou. Cinco desses gols foram da ponta Radija, que inclusive marcou no primeiro embate contra as Leoas.

Para superar o Coelho, o técnico Guilherme Giudice detalhou que a equipe foi ajustada e estudou as adversárias, sabendo exatamente o que precisa fazer para alcançar o acesso.

"Trabalhamos durante a semana ajustando melhor a equipe, estudando mais ainda o América-MG para que a gente consiga o primeiro gol. A partir do momento que a gente tiver o primeiro gol já garantido o empate no placar geral, vamos lutar para sair com a classificação nos 90 minutos", ressaltou ele.

Cenário para a virada

Para conquistar o inédito acesso, as Leoas precisam vencer a partida deste domingo com um gol de diferença para que a decisão vá para os pênaltis. Para conquistar a virada no tempo regulamentar, o grupo precisa de um triunfo de dois gols ou mais de diferença.

Onde assistir Fortaleza x América-MG pelo Brasileirão Feminino A2

Caso a TV Leão Novibet não tenha voltado ao ar após ser hackeada, o canal da Federação Cearense de Futebol, a FCF TV, deve transmitir o embate. O jogo começa às 15 horas.