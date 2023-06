Botafogo x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje, 10, às 21 horas, no Estádio Milton Santos, no Rio de Janeiro, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série A 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Em jogo válido pela 10ª rodada da Série A, o Fortaleza vai até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A partida será às 21 horas deste sábado, 10. O Tricolor vem de duas partidas sem vencer e espera retomar o caminho das vitórias diante do cariocas. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Botafogo x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Botafogo x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Botafogo e Fortaleza

Botafogo

4-3-3: Lucas Perri; Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Tiquinho Soares. Téc: Luís Castro.



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre e Pochettino; Lucero, Thiago Galhardo e Calebe. Téc: Vojvoda.

Como Botafogo e Fortaleza chegam para o jogo

O Tricolor do Pici sabe que não vai ser fácil vencer na capital fluminense. Fora a liderança do torneio com 21 pontos em 9 partidas, o Botafogo sustenta 100% de aproveitamento no Nilton Santos, tornando o alvinegro o principal mandante da Série A. Somando todas as competições, o Glorioso não sabe o que é sofrer um revés no Rio de Janeiro desde março, quando perdeu para a Portuguesa-RJ, ainda no Campeonato Carioca. Nesse tempo, foram 12 jogos, 11 triunfos e apenas um empate.



O time do técnico Luís Castro ainda não sabe se contará com seu principal jogador, o artilheiro do Brasileiro, Tiquinho Soares, que possui 6 gols no certame. O botafoguense foi poupado do último duelo da equipe, contra a LDU, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, 6, por dores na coxa direita e segue como dúvida.