Botafogo x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Fortaleza se enfrentam hoje, sábado, 10 de junho (10/06), pela 10ª rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para conseguir dar fim a esse pequeno, mas incômodo tabu, o escrete vermelho-azul-e-branco contará com o retorno de um peça fundamental no esquema tático do time: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. O camisa 6 havia sido poupado do duelo contra o Estudiantes, por determinação da comissão técnica leonina.

Em contrapartida, Romarinho e Guilherme seguem de fora da relação tricolor. Os jogadores saíram por lesão na última partida do Leão na Série A, o empate por 0 a 0, na Arena Castelão, contra o Bahia. Romarinho trata de um edema no músculo posterior da coxa esquerda.

O time do técnico Luís Castro ainda não sabe se contará com seu principal jogador, o artilheiro do Brasileiro, Tiquinho Soares, que possui 6 gols no certame. O botafoguense foi poupado do último duelo da equipe, contra a LDU, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, 6, por dores na coxa direita e segue como dúvida. Caso Tiquinho não vá a campo, Matheus Nascimento, que retorna da seleção brasileira sub-20, deve ser o seu substituto. (Com Victor Barros)



Botafogo x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série A 2023 - Botafogo x Fortaleza

Botafogo

4-3-3: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Matheus Nascimento (Tiquinho Soares). Téc: Luís Castro.



Fortaleza

4-3-3:João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre e Pochettino; Lucero (Yago Pikachu), Thiago Galhardo e Calebe. Téc: Vojvoda.

Quando será Botafogo x Fortaleza

Hoje, sábado, 10 de junho (10/06), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Fortaleza

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)