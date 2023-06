Tinga, do Fortaleza, destaca força do Botafogo mas pontua: "Também vão ter dificuldade"

O Tricolor de Aço enfrenta o clube carioca neste sábado, 10, ás 21 horas, no Estádio Nilton Santos, pela 11ª rodada da Série A do Brasileiro

Capitão do Fortaleza, o lateral-direito Tinga falou sobre o confronto deste sábado, 10, entre o Botafogo e o Leão do Pici, pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogo será no Estádio Nilton Santos, casa da equipe carioca, às 21 horas.

O camisa 2 ressaltou a dificuldade do embate, mas deixou claro que os alvinegros não terão vida fácil: “Sabemos da importância que é enfrentar o líder do campeonato. O Botafogo no Rio de Janeiro é muito forte, a gente sabe da dificuldade, mas eles também sabem da dificuldade que vão ter enfrentando a gente”, pontou o defensor.

Na última terça-feira, 6, o Tricolor foi derrotado na Copa Sul-Americana, para o Estudiantes de Mérida, na Venezuela. Esse foi o primeiro revés do time no torneio. Tinga, no entanto, destacou que o momento é de esquecer a ocasião e buscar os três pontos na Série A.

“Temos que virar a chave. Viemos de uma derrota dolorosa e o três pontos serão importantes para continuarmos na primeira página na tabela e dá confiança no restante do campeonato”, afirmou o atleta,