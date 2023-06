Pela Série A, Fortaleza enfrenta líder Botafogo em busca de voltar a vencer fora de casa

Em jogo válido pela 11ª rodada da Série A, o Fortaleza vai até o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Botafogo, no Estádio Nilton Santos. A partida será às 21 horas deste sábado, 10. O Tricolor vem de duas partidas sem vencer e espera retomar o caminho das vitórias diante do cariocas.

Depois de uma derrota inesperada na última terça-feira, 6, fora de casa, para o Estudiantes de Mérida-VEN, na Copa Sul-Americana, o Leão do Pici espera surpreender o líder Botafogo. Para isso, o primeiro desafio dos comandados de Vojvoda é a quebra do jejum de cinco jogos sem saber o que é triunfar longe da capital cearense.

A última vez foi no dia 26 de abril, quando bateu por 2 a 0 o Águia de Marabá-PA, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Desde então, foram três derrotas e dois empates no período.

Para conseguir dar fim a esse pequeno, mas incômodo tabu, o escrete vermelho-azul-e-branco contará com o retorno de um peça fundamental no esquema tático do time: o lateral-esquerdo Bruno Pacheco. O camisa 6 havia sido poupado do duelo contra o Estudiantes, por determinação da comissão técnica leonina.

Em contrapartida, Romarinho e Guilherme seguem de fora da relação tricolor. Os jogadores saíram por lesão na última partida do Leão na Série A, o empate por 0 a 0, na Arena Castelão, contra o Bahia. Romarinho trata de um edema no músculo posterior da coxa esquerda.

A situação de Guilherme requer um pouco mais de cuidado. Na ocasião, o camisa 29 saiu de ambulância do Gigante da Boa Vista após uma concussão e segue em observação, cumprindo o protocolo de recuperação. Além desses dois, Fernando Miguel e Pedro Rocha também seguem de fora.

O Tricolor do Pici sabe que não vai ser fácil vencer na capital fluminense. Fora a liderança do torneio com 21 pontos em 9 partidas, o Botafogo sustenta 100% de aproveitamento no Nilton Santos, tornando o alvinegro o principal mandante da Série A. Somando todas as competições, o Glorioso não sabe o que é sofrer um revés no Rio de Janeiro desde março, quando perdeu para a Portuguesa-RJ, ainda no Campeonato Carioca. Nesse tempo, foram 12 jogos, 11 triunfos e apenas um empate.

O time do técnico Luís Castro ainda não sabe se contará com seu principal jogador, o artilheiro do Brasileiro, Tiquinho Soares, que possui 6 gols no certame. O botafoguense foi poupado do último duelo da equipe, contra a LDU, pela Copa Sul-Americana, na terça-feira, 6, por dores na coxa direita e segue como dúvida.

Caso Tiquinho não vá a campo, Matheus Nascimento, que retorna da seleção brasileira sub-20, deve ser o seu substituto.

Botafogo x Fortaleza



Botafogo

4-3-3: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Hugo; Tchê Tchê, Marlon Freitas e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Matheus Nascimento (Tiquinho Soares). Téc: Luís Castro.

Fortaleza

4-3-3:João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Hércules, Caio Alexandre e Pochettino; Lucero (Yago Pikachu), Thiago Galhardo e Calebe. Téc: Vojvoda

Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

Data: 10/6/2023

Horário: 21 horas

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio - GO

Assistentes: Leone Carvalho Rocha - GO e Victor Hugo Imazu - PR

VAR: Daiane Muniz - SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO