Fortaleza passará dez dias sem entrar em campo durante período da Data FIFA

Após disputar 15 partidas em apenas 48 dias, o Fortaleza enfim terá um período livre de jogos. A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda passará dez dias sem entrar em campo. Isso porque entre os dias 12 e 20 de junho ocorre a Data FIFA, período em que seleções nacionais disputam amistosos.

Diante disso, o Campeonato Brasileiro será paralisado e os times que o disputam terão um “descanso”. Com uma alta carga de jogos consecutivos, o Leão do Pici será beneficiado no período e focará apenas em treinamentos.

Porém, antes desse intervalo, o time leonino ainda enfrenta o Botafogo neste sábado, 10, às 21 horas, no Estádio Nilton Santos. A partida é válida pela décima rodada da Série A 2023. No jogo, o Tricolor vai buscar retomar o caminho das vitórias após dois tropeços.

No último sábado, 3, empatou sem gols com o Bahia na Arena Castelão, em duelo da nona rodada. Depois, na terça-feira, 6, foi derrotado pelo Estudiantes de Mérida-VEN por 1 a 0, em jogo da fase de grupos da Copa Sul-Americana.