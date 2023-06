Estudiantes de Mérida x Fortaleza ao vivo pela Sul-Americana 2023; siga transmissão

Estudiantes de Mérida e Fortaleza se enfrentam hoje, 6, às 19 horas, no Estádio Metropolitano, na Venezuela, em partida válida pela quinta rodada do Grupo H da Sul-Americana 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Em busca de garantir sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023, o Fortaleza vai até Mérida, na Venezuela, onde enfrenta o Estudiantes-VEN, pela 5ª rodada da fase de grupos do torneio. O embate entre as duas equipes será hoje, terça-feira, 6, às 19h, no Estádio Metropolitano de Mérida. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Estudiantes de Mérida x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Estudiantes de Mérida x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Estudiantes de Mérida e Fortaleza

Estudiantes de Mérida-VEN

4-4-2: Velásquez; Guaramato, Márquez, Doldan e Martínez; Páez, Rodríguez, Jesús Gómez eNestor Camelón; Paredes e Zorilla. Téc: Franklin Lucena



Fortaleza

4-3-3:João Ricardo; Dudu, Marcelo Benevenuto,Titi e Lucas Crispim; Lucas Sasha, Zé Welison e Zanocelo; Yago Pikachu, Calebe e Silvio Romero. Téc: Vojvoda



Como Estudiantes de Mérida e Fortaleza chegam para o jogo

100% na competição e líder de seu grupo com 12 pontos conquistados, o Leão do Pici garantiu a classificação para os playoffs do certame, fase essa na qual os segundos colocados enfrentam as equipes que vêm da Libertadores. Porém, basta um triunfo simples para que o time de Juan Pablo Vojvoda pule essa etapa do campeonato e já se garanta entre os 16 melhores clubes da Sula.



Para o duelo, Vojvoda terá desfalques importantes, como Romarinho, Guilherme, e Bruno Pacheco. O defensor foi apenas poupado pelo treinador argentino. Já a dupla de atacantes têm situação um pouco mais delicada, já que ambos saíram lesionados diante do Bahia. Guilherme, aliás, teve que ser retirado de ambulância após se chocar com o goleiro Marcos Felipe. No entanto, o atleta já está bem e se recuperando da concussão cerebral. Romarinho teve um desconforto na parte posterior da coxa direita.



O rival do Fortaleza não vive um bom momento na temporada. Já eliminado da Sul-Americana, o Estudiantes é o lanterna da chave com nenhum ponto conquistado. No Campeonato Venezuelano é apenas o 10º colocado em 14 rodadas. Além disso, o clube demitiu o treinador, José Alí Cañas. Em seu lugar, ficará o então auxiliar técnico dos Rojiblancos, Franklin Lucena.