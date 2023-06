Estudiantes de Mérida x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Estudiantes de Mérida e Fortaleza se enfrentam hoje, terça, 06 de junho (06/06), pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana2023. A partida será disputada no Estádio Metropolitano da cidade de Mérida, na Venezuela, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o duelo, Vojvoda terá desfalques importantes, como Romarinho, Guilherme, e Bruno Pacheco. O defensor foi apenas poupado pelo treinador argentino. Já a dupla de atacantes têm situação um pouco mais delicada, já que ambos saíram lesionados diante do Bahia. Guilherme, aliás, teve que ser retirado de ambulância após se chocar com o goleiro Marcos Felipe. No entanto, o atleta já está bem e se recuperando da concussão cerebral. Romarinho teve um desconforto na parte posterior da coxa direita.

Fernando Miguel e Pedro Rocha por motivos clínicos não viajaram para a Venezuela. Sammuel e Alix Vinicius também ficaram de fora da lista de relacionados.





O rival do Fortaleza não vive um bom momento na temporada. Já eliminado da Sul-Americana, o Estudiantes é o lanterna da chave com nenhum ponto conquistado. No Campeonato Venezuelano é apenas o 10º colocado em 14 rodadas. Além disso, o clube demitiu o treinador, José Alí Cañas. Em seu lugar, ficará o então auxiliar técnico dos Rojiblancos, Franklin Lucena. (Com Victor Barros)

Estudiantes de Mérida x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo STAR+: serviço de streaming

Copa Sul-Americana 2023 - Estudiantes de Mérida x Fortaleza

Escalações prováveis

Estudiantes de Mérida

3-4-1-2: Velásquez; Penilla, Doldán e Labrador; Guaramato, Canelón, Flores e Arena; Pâez; Paredes e Zorilla. Téc: Franklin Lucena

Fortaleza

4-3-3: Kozlinski; Dudu, Marcelo Benevenuto, Ceballos e Lucas Crispim; Lucas Sasha, Zé Welison e Zanocelo; Yago Pikachu, Silvio Romero (Thiago Galhardo) e Lucero. Téc: Vojvoda

Quando será Estudiantes de Mérida x Fortaleza

Hoje, terça, 06 de junho (06/06), às 19 horas(horário de Brasília)

Onde será Estudiantes de Mérida x Fortaleza

Estádio Metropolitano da cidade de Mérida, na Venezuela