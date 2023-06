Pacheco não viaja e desfalca Fortaleza contra o Mérida; veja relacionados

Tricolor retorna para a capital cearense somente no domingo, 11, após enfrentar o Mérida na Venezuela e o Botafogo no Rio de Janeiro

Em solo Venezuelano desde o último domingo, o treinador Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, não poderá contar com alguns atletas do elenco para o duelo contra o Estudiantes de Mérida, válido pela quinta rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana. Bruno Pacheco, poupado, não viajou com a delegação, assim como os atacantes Romarinho e Guilherme, que permaneceram na capital cearense por motivos clínicos.

+ Aniversariante, Pikachu ganha festa surpresa na Venezuela e se declara ao Fortaleza



Sem outros desfalques, Vojvoda terá o restante do plantel à disposição nesta terça-feira, às 19 horas, no Estádio Metropolitano de Mérida, mas a tendência é de que o treinador argentino escale uma equipe alternativa com o intuito de poupar os atletas com maior nível de desgaste. O fato do Fortaleza entrar em campo já com a classificação assegurada no torneio continental é um fator positivo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Aniversariante, Pikachu ganha festa surpresa na Venezuela e se declara ao Fortaleza

Adversário do Fortaleza, Mérida demitiu técnico a uma semana do duelo contra o Leão

Fortaleza mostra solidez e tem a defesa menos vazada da Série A em 9 rodadas

Confira os relacionados do Fortaleza para enfrentar o Mérida:

Goleiros : João Ricardo, Kozlinski e Bruno Guimarães

: João Ricardo, Kozlinski e Bruno Guimarães Laterais/alas : Tinga, Dudu, Lucas Esteves, Lucas Crispim

: Tinga, Dudu, Lucas Esteves, Lucas Crispim Zagueiros : Marcelo Benevenuto, Brítez, Titi, Ceballos e Bernardo Schappo

: Marcelo Benevenuto, Brítez, Titi, Ceballos e Bernardo Schappo Volante s: Caio Alexandre, Hércules, Zé Welison e Lucas Sasha

s: Caio Alexandre, Hércules, Zé Welison e Lucas Sasha Meio-campistas : Zanocelo, Pochettino, Calebe, Amorim e Yago Pikachu

: Zanocelo, Pochettino, Calebe, Amorim e Yago Pikachu Atacantes: Silvio Romero, Lucero e Thiago Galhardo

Logística do Fortaleza:

O início da viagem do Leão para encarar o Estudiantes de Mérida começou no último domingo, quando a delegação tricolor saiu de Fortaleza para Belém e, em seguida, fez conexão para voo direto (fretado) com destino a cidade de El Vigia, na Venezuela. Depois, o elenco, comissão técnica e depois membros do clube percorreram 80 km de ônibus até Mérida.

+ Confira mais notícias sobre o Fortaleza Esporte Clube

Na quarta-feira, 7, dia seguinte ao confronto diante dos venezuelanos, o Fortaleza pega um voo fretado até Belém e depois embarca em um voo comercial para o Rio de Janeiro, com chegada prevista às 22h20. Na cidade carioca, o Tricolor enfrenta o Botafogo no sábado, 10, pelo Brasileirão. Bruno Pacheco se juntará ao elenco para a partida.