Fortaleza enfrenta Mérida em busca de garantir classificação às oitavas da Sula

Leão é líder Grupo H da Copa Sul-Americana com 12 pontos e com 100% de aproveitamento no torneio. Basta uma vitória para confirmar a vaga entre os 16 melhores da competição

Em busca de garantir sua classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023, o Fortaleza vai até Mérida, na Venezuela, onde enfrenta o Estudiantes-VEN, pela 5ª rodada da fase de grupos do torneio. O embate entre as duas equipes será nesta terça-feira, 6, às 19h, no Estádio Metropolitano de Mérida.

Quando se enfrentaram pela primeira vez, no dia 4 de maio de 2023, o Tricolor não deu chances ao adversário e bateu o escrete venezuelano por 6 a 1. Naquela oportunidade, Yago Pikachu, Zé Welison, Thiago Galhardo, Calebe, Moisés e Romero marcaram os gols tricolores. Medrano descontou.

100% na competição e líder de seu grupo com 12 pontos conquistados, o Leão do Pici garantiu a classificação para os playoffs do certame, fase essa na qual os segundos colocados enfrentam as equipes que vêm da Libertadores. Porém, basta um triunfo simples para que o time de Juan Pablo Vojvoda pule essa etapa do campeonato e já se garanta entre os 16 melhores clubes da Sula.



A vaga pode ser conquistada até mesmo em caso de derrota leonina. Para isso, basta que o Palestino-CHI não vença o San Lorenzo-ARG, na quinta-feira, 8, às 21 horas, em Buenos Aires. Isso porque, os chilenos são únicos do Grupo H que ainda podem alcançar o Tricolor do Pici.

Em terras venezuelanas, o Fortaleza defenderá uma invencibilidade de quatro jogos sem saber o que é derrota. Essa sequência iniciou justamente na competição internacional, diante do San Lorenzo-ARG, no Castelão, na vitória por 3 a 2. Desde então, venceu Palmeiras (Copa do Brasil) e Vasco (Brasileirão), e empatou com o Bahia, por 0 a 0, no último sábado, 3, na Série A. Todas essas partidas aconteceram no Gigante da Boa Vista.

Para o duelo, Vojvoda terá desfalques importantes, como Romarinho, Guilherme, e Bruno Pacheco. O defensor foi apenas poupado pelo treinador argentino. Já a dupla de atacantes têm situação um pouco mais delicada, já que ambos saíram lesionados diante do Bahia. Guilherme, aliás, teve que ser retirado de ambulância após se chocar com o goleiro Marcos Felipe. No entanto, o atleta já está bem e se recuperando da concussão cerebral. Romarinho teve um desconforto na parte posterior da coxa direita.

Fernando Miguel e Pedro Rocha por motivos clínicos não viajaram para a Venezuela. Sammuel e Alix Vinicius também ficaram de fora da lista de relacionados.

O rival do Fortaleza não vive um bom momento na temporada. Já eliminado da Sul-Americana, o Estudiantes é o lanterna da chave com nenhum ponto conquistado. No Campeonato Venezuelano é apenas o 10º colocado em 14 rodadas. Além disso, o clube demitiu o treinador, José Alí Cañas. Em seu lugar, ficará o então auxiliar técnico dos Rojiblancos, Franklin Lucena.

Estudiantes de Mérida-VEN x Fortaleza

Estudiantes de Mérida-VEN

3-4-1-2: Velásquez; Penilla, Doldán e Labrador; Guaramato, Canelón, Flores e Arena; Pâez; Paredes e Zorilla. Téc: Franklin Lucena



Fortaleza

4-3-3: Koslinzki; Dudu, Marcelo Benevenuto, Ceballos e Lucas Crispim; Lucas Sasha, Zé Welison e Zanocelo; Yago Pikachu, Silvio Romero (Thiago Galhardo) e Lucero. Téc: Vojvoda



Local: Estádio Metropolitano de Mérida, em Mérida-VEN

Data: 6/6/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Jhon Hinestroza-COL

Assistentes: Mary Blanco-COL e Richard Ortiz-COL

VAR: Jorge Guzman-COL

Transmissão: Star+, ESPN , Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO