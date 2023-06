Fortaleza x Bahia ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Buscando retornar ao grupo dos quatro primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza volta a campo na tarde deste sábado, 3, às 16 horas. O adversário da vez será o Bahia do português Renato Paiva, na Arena Castelão. O jogo abre as disputas da nona rodada da competição nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Fortaleza x Bahia ao vivo: ouça via Youtube

Fortaleza x Bahia ao vivo: ouça via Facebook

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escalações de Fortaleza e Bahia

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Calebe, Romarinho e T. Galhardo. Téc: Vojvoda.

Bahia

3-5-2: Marcos Felipe; Kanu, David Duarte e Vitor Hugo; Cicinho, Acevedo, Rezende, Thaciano e Ryan; Ademir e Everaldo. Téc: Renato Paiva.

Como Fortaleza e Bahia chegam para o jogo

Juan Pablo Vojvoda não deve ter grandes problemas para escalar o Fortaleza. Isso porque, o clube conta com apenas três jogadores no departamento médico, sendo um deles Pedro Rocha, que faz tratamento pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo desde março. Fernando Miguel, com estiramento ligamentar também no joelho esquerdo, e Tinga, com desconforto muscular no adutor da coxa direita, também estão sob cuidados dos médicos do clube.

O clube não tem desfalques por suspensão. Os pendurados da equipe na última rodada passaram em branco e, por isso, estão disponíveis para o duelo com o Bahia. Em caso de cartão amarelo no jogo deste sábado, os seguintes atletas irão cumprir suspensão contra o Botafogo-RJ: Brítez, Ceballos, Pikachu e Calebe.

Do outro lado, Renato Paiva teve dois titulares vetados pelo departamento médico e não enfrentam o Leão: Biel e Jacaré. Além deles, outros atletas que já estão fora a mais tempo serão ausência: Chávez, Marcos Victor, Matheus Bahia, Raul Gustavo e Yago Felipe.