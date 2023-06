Tinga sente desconforto e desfalca o Fortaleza contra o Palmeiras pela Copa do Brasil

Ídolo do Fortaleza, Tinga não poderá ajudar a equipe na difícil missão diante do Palmeiras na noite desta quarta-feira, 31, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Tricolor, o lateral sentiu um desconforto muscular no adutor da coxa direita e, por esse motivo, não estará entre os relacionados para a partida na Arena Castelão.

+ Acompanhe Fortaleza x Palmeiras ao vivo

Além de Tinga, Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com outros três atletas. Pedro Rocha, em processo pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo, e o goleiro Fernando Miguel, com estiramento ligamentar, também serão ausências. Além dos citados, o atacante Moisés, vendido ao Cruz Azul-MEX, é outro que não entrará em campo - o jogador, porém, está no estádio para acompanhar o duelo da arquibancada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Presidente do Fortaleza explica venda de Moisés ao Cruz Azul-MEX

Fortaleza x Palmeiras ao vivo pela Copa do Brasil 2023; siga transmissão

Escalação: como Fortaleza e Palmeiras vão a campo pela Copa do Brasil

No mais, Vojvoda tem todo o plantel à disposição para tentar mudar o contexto do confronto diante do Palmeiras. No primeiro encontro entre os clubes, vitória paulista por 3 a 0, cenário que obriga o Leão a vencer por pelo menos três gols de diferença para levar a disputa aos pênaltis. A bola rola às 19 horas e a expectativa é de mais de 47 mil tricolores presentes no Gigante da Boa Vista.