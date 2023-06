Palmeiras de Abel perdeu apenas uma vez pelo placar mínimo necessário para o Fortaleza

O Leão do Pici precisa vencer o Verdão por três gols de diferença para levar o duelo da Copa do Brasil aos pênaltis. Caso a vantagem seja maior, o time cearense se classifica de forma direta na noite desta quarta-feira, 31

A missão do Fortaleza no duelo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que acontece na noite desta quarta-feira, 31, às 19 horas, na Arena Castelão, é das mais difíceis. O Tricolor do Pici precisa vencer o Palmeiras por três gols para levar a decisão aos pênaltis. O detalhe é que o Verdão, em toda a era Abel Ferreira, só perdeu uma vez por esta diferença de tentos.

O técnico português chegou ao Brasil no final de outubro de 2020 e realizou sua estreia no Alviverde na vitória por 1 a 0 sobre o RB Bragantino no dia 5 de novembro. Desde então, o clube paulista disputou 213 partidas e só foi derrotado com uma diferença de três gols em uma oportunidade. O time que conseguiu este feito foi o Internacional, que superou o Palmeiras por 3 a 0, na última rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

Por ter garantido o título do Brasileirão com antecedência, o Verdão entrou em campo com uma equipe mista. O Colorado, por sua vez, usou força máxima e venceu com gols de Maurício, Alemão e Braian Romero. O palco do confronto foi o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no dia 13 de novembro do último ano.

Outra possibilidade para o Fortaleza no duelo é vencer o time de Abel Ferreira por quatro gols de diferença. No entanto, esse placar jamais aconteceu desde a chegada do técnico português ao Palmeiras.

No entanto, apesar da complexidade para conseguir a virada, o torcedor do Tricolor do Pici não deixou de acreditar. Segundo parcial divulgada pelo próprio Fortaleza, 47.563 pessoas garantiram presença de forma antecipada na Arena Castelão, para o jogo decisivo. Portanto, a expectativa é de casa cheia.

Placares das 36 derrotas do Palmeiras desde a chegada de Abel Ferreira