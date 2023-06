Fortaleza x Palmeiras: mais de 47 mil torcedores estão confirmados no Castelão

De acordo com o clube do Pici, 23.001 sócios-torcedores fizeram check-in para o jogo decisivo. Outros 24.562 torcedores compraram ingressos. Com a promoção lançada pelo Fortaleza, há entradas a partir de R$ 10

O Fortaleza divulgou nesta quarta-feira, 31, que 47.563 torcedores garantiram presença para a partida contra o Palmeiras, às 19 horas, no Castelão. O Tricolor do Pici busca uma virada histórica contra o Alviverde para se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil.

De acordo com o clube do Pici, 23.001 sócios-torcedores fizeram check-in para o jogo decisivo. Outros 24.562 torcedores compraram ingressos. Com a promoção lançada pelo Fortaleza, há entradas a partir de R$ 10.

Cinco setores estão com ingressos esgotados: Inferior Sul, Bossa Nova, Premium, Inferior Norte e Superior Sul. O torcedor do Fortaleza ainda pode comprar bilhetes para os seguintes setores: Superior Central, Especial e Superior Norte.

O setor para a torcida visitante, Superior Norte, também tem ingressos disponíveis.

Fortaleza e Palmeiras se enfrentaram na partida da ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil no último dia 17 de maio, em São Paulo. Na ocasião, o Alviverde superou o Tricolor por 3 a 0, com gols Raphael Veiga, Bruno Tabata e Richard Ríos.

Setores disponíveis e valores dos ingressos:

- Superior Central: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)

- Setor Especial: R$ 35 (meia) | R$ 70 (inteira)

- Superior Norte (Visitante): R$ 100 (meia) | R$ 200 (inteira)

- Superior Norte (sócio-torcedor): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)

Entrada de crianças

O Fortaleza lançou o Cartão de Gratuidade Clube da Garotada. Com a ideia de atender crianças de até 11 anos, a medida é válida para sócios-torcedores e também para não sócios. Os pais ou responsáveis podem se dirigir até a loja no Pici ou loja Conceito, na Aldeota, para cadastro e retirada da carteirinha.

No dia do jogo, o responsável com seu check-in feito ou com seu ingresso em mãos basta procurar um dos dois pontos de apoio localizados na esplanada da Arena Castelão, ou o ponto de apoio na bilheteria no setor Premium para a retirada de uma pulseira destinada ao mesmo setor.