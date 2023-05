Fortaleza recebe Vasco no Castelão e quer voltar a vencer na Série A

Após romper a sequência sem vitórias no meio de semana, diante do San Lorenzo-ARG, pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza busca encerrar o jejum de triunfos na Série A, que já dura quatro partidas. O Leão entra em campo hoje à tarde, a partir das 16 horas, no Castelão.

O adversário passa por situação semelhante. O Vasco da Gama está há seis jogos sem ganhar no Campeonato Brasileiro e ainda tem a pressão de estar na zona de rebaixamento. O Cruz-maltino é o 17º colocado, com 6 pontos, quatro a menos que o Fortaleza.

Isso significa, portanto, que o Tricolor não está tão longe do Z-4, daí a necessidade de voltar a ganhar para subir e brigar novamente na parte de cima da classificação. O ponta-direita Yago Pikachu fez esse alerta, em coletiva pré-jogo, inclusive: "Precisamos voltar a vencer no campeonato porque a gente está no meio de tabela, mas a distância ainda é curta para o pessoal que está abaixo. A gente quer brigar na parte de cima".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Itália, Alemanha e França: Hércules, do Fortaleza, vira alvo de clubes da Europa

Palestino vence na Sula; veja cenários para o Fortaleza se garantir nas oitavas de final

A vitória do Tricolor no meio de semana foi um bom combustível para o jogo de hoje, pois interferiu na confiança dos atletas. E o técnico Juan Pablo Vojvoda terá praticamente todo o elenco à disposição. A dúvida é o lateral Bruno Pacheco, que treinou à parte na quinta-feira — o treino de ontem foi fechado —, ainda por conta do trauma no pé esquerdo. Estão fora o goleiro Fernando Miguel e o atacante Pedro Rocha.

O Vasco também tem desfalques relevantes para a partida. O centroavante Pedro Raul é um deles, por estar suspenso. Um dos possíveis substitutos, Rwan Cruz, não foi relacionado. O zagueiro Robson Bambu não treinou a semana toda, devido a um incômodo muscular na coxa esquerda, e também não é opção.

Na borda do gramado, o Cruz-maltino também estará desfalcado de seu técnico, Maurício Barbieri. Ele foi punido pelo STJD e por isso não vai comandar o time diante do Tricolor. Cláudio Maldonado é quem ficará na área técnica.

Fortaleza x Vasco

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu (Tinga), Brítez (Benevenuto), Titi, Tinga (Brítez); Caio Alexandre, Hércules, Pochettino; Calebe, Moisés e Thiago Galhardo (Lucero). Téc: Vojvoda

Vasco

4-3-3: Léo Jardim; Pumita, Capasso, Léo, e Lucas Piton; Jair, Galarza, e Barros; Figueiredo, Gabriel Pec, e Alex Teixeira. Téc: Cláudio Maldonado

Local: Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 27/5/2023

Horário: 16 horas

Árbitro: Edina Alves Batista-Fifa/SP

Assistentes: Neuza Inês Back-Fifa/SP e Leila Naiara da Cruz-Fifa/DF

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, CBN Cariri, Facebook e YouTube do O POVO