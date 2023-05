América-MG x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

América-MG e Fortaleza se enfrentam hoje, 20, às 18h30min, no Independência, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão Série A 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Há quatro jogos seguidos sem vencer, o Fortaleza encara o América-MG, neste sábado, 20, às 18h30min, no Independência, em Belo Horizonte (MG), em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

América-MG x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

América-MG x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de América e Fortaleza

América-MG

4-3-3: Matheus Pasinato; Marcinho, Maidana, Wanderson e Danilo Avelar; Lucas Kal, Breno e Martínez; Felipe Azevedo, Renato Marques e Everaldo. Téc: Vágner Mancini

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Ceballos e Lucas Crispim; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Pochettino; Moisés, Calebe e Lucero. Téc: Vojvoda

Como América-MG e Fortaleza chegam para o jogo

Na partida, o Leão do Pici terá que superar a fase incômoda que vive na temporada. A equipe tricolor acumula três empates e uma derrota nos últimos quatro jogos que disputou. Neste sábado, 20, Vojvoda não poderá contar com Thiago Galhardo, Pedro Rocha, Marcelo Benevenuto, Fernando Miguel e Titi.

Enquanto o Fortaleza ocupa a oitava posição na tabela, o adversário de hoje é o atual lanterna da Série A com apenas um ponto somado em 18 disputados. Além disso, o Coelho também é dono da pior defesa da competição com 17 gols sofridos. Por questões clínicas, o técnico Vagner Mancini não terá Matheusinho, Dadá Belmonte, Adyson e Luan à disposição.