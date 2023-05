Fortaleza visita América-MG com ampla vantagem no retrospecto

Buscando retornar ao G-6 do Brasileirão, o Fortaleza visita o América-MG neste sábado, 20, às 18h30, na Arena Independência. Enfrentando o clube mineiro, que é o lanterna da competição com um ponto, o Leão possui retrospecto amplamente positivo.

Nas 13 partidas disputadas entre os times, o time do Pici venceu em nove ocasiões, enquanto que o América triunfou em três jogos. Além disso, o histórico apresenta um empate, ocorrido no duelo de ida das quartas de final da Série B de 2002. Analisando gols marcados, o Tricolor também leva vantagem: são 23 tentos contra seis do Coelho.

Como visitante, o Fortaleza tem uma vitória, um empate e três derrotas. O triunfo foi conquistado no último confronto contra os mineiros, pelo segundo turno da Série A de 2022, por 2 a 1. O atacante Thiago Galhardo, que estará fora do encontro deste sábado por lesão, balançou as redes duas vezes no embate.

Invicto no torneio, o Leão tem dez pontos e está em oitavo lugar na tabela. Uma vitória pode levar o clube de volta ao G-6, que dá vaga para a Copa Libertadores. O América-MG, último colocado, soma um ponto e já sofreu 17 tentos em seis partidas.

Virando a chave após derrota por 3 a 0 para o Palmeiras-SP na Copa do Brasil, o Fortaleza se prepara para o embate contra o América-MG, lanterna do Brasileirão. Apesar da colocação do adversário, o técnico Juan Pablo Vojvoda ressaltou que o jogo não será fácil e que a equipe precisará “ter muito cuidado”.

“Quanto ao próximo desafio, é um adversário que está em uma situação complicada. Não sei se eles mereceram essas derrotas que têm sofrido. O futebol tem isso. Às vezes têm times que começam mal, como aconteceu com a gente ano passado, e depois podem virar essa situação. É preciso ter muito cuidado”, pontuou em entrevista coletiva realizada na última quarta-feira, 17.

No jogo de meio de semana, pela Copa do Brasil, o América-MG derrotou o Internacional-RS em casa por 2 a 0 e largou na frente na briga pela vaga na fase seguinte. Os dois gols foram marcados pelo atacante Aloísio.