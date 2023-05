Empresário revela retorno de Moisés, do Fortaleza, contra o Palmeiras

O atacante se recupera de um trauma contuso no pé direito desde o dia 8 de maio, quando o Leão empatou em 1 a 1 com o Corinthians fora de casa

O Fortaleza terá um reforço de peso contra o Palmeiras, na noite desta quarta-feira, 17, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Trata-se do atacante Moisés, que se recupera de um trauma contuso no pé direito. O empresário do atleta, através de uma publicação no Instagram, revelou o retorno do atleta no jogo decisivo.

Na postagem, o empresário José Martinez afirmou que o “maior poder ofensivo do Leão”, se referindo a Moisés, está de volta após uma pequena lesão:

Sobre o assunto Para se tornar mais "competitivo", Fortaleza traça SAF como objetivo em 2023

Fortaleza pagou mais de sete milhões de reais para quitar dívidas trabalhistas

Fortaleza abre disputa das oitavas da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Hoje, visita pré-jogo ao nosso amigo e cliente Moisés, que vem fazendo uma temporada extraordinária! O maior poder ofensivo do Leão está de volta depois de uma pequena lesão e promete dar trabalho para defesa do Palmeiras.”

Moisés está fora desde o dia 8 de maio, quando o Leão empatou em 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão. Na oportunidade, o atacante deixou o gramado ainda no primeiro tempo e foi visto chorando no banco de reservas.

Vale lembrar que o camisa 21 realizou uma cirurgia no quinto metatarso do pé direito, mesmo que lesionou diante do Timão, após sofrer um trauma no primeiro jogo da temporada. Por isso, ele ficou fora de atividade por quase dez semanas.

Números de Moisés, pelo Fortaleza, em 2023