Grêmio x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão Série A 2023; siga transmissão

Grêmio e Fortaleza se enfrentam hoje, 14, às 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em partida válida pela sexta rodada do Brasileirão Série A 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Com três jogos seguidos fora de casa pela frente, o Fortaleza inicia a excursão diante do Grêmio, neste domingo, 14, às 16 horas, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Invicto na elite nacional, o Leão almeja um triunfo inédito para tentar voltar ao G-4. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Grêmio x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Grêmio x Fortaleza ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Grêmio e Fortaleza

Grêmio

4-5-1: Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Bitello, Cristaldo e Vina; Suárez. Técnico: Renato Gaúcho

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Ceballos, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre e Hércules; Calebe, Romarinho e Lucero. Técnico: Vojvoda

Como Grêmio e Fortaleza chegam para o jogo

Para o embate tricolor, o Fortaleza ainda não terá o goleiro Fernando Miguel, com estiramento ligamentar em joelho esquerdo, e o zagueiro Benevenuto, que sofreu edema no músculo adutor da coxa direita, além do atacante Pedro Rocha, em período pós-operatório de grave lesão no joelho. Por outro lado, Moisés se recuperou de trauma no pé direito e viajou com a delegação.



Do outro lado, com a expectativa de manter o retrospecto favorável, o time gaúcho conta com os retornos do volante Pepê, recuperado de lesão, e do atacante uruguaio Luis Suárez, que tinha sido poupado na derrota para o Palmeiras.