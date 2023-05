Fortaleza recebe o São Paulo no Castelão buscando manter invencibilidade

Há onze jogos sem perder, Leão do Pici entra em campo diante do clube paulista almejando mais três pontos no Brasileirão

O Fortaleza enfrenta o São Paulo na noite desta quinta-feira, 11, em mais um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro Série A. A partida, válida pela quinta rodada da competição nacional, será disputada na Arena Castelão e terá início às 20 horas.

Em alta na temporada, o Leão do Pici busca manter uma invencibilidade que já dura onze partidas. A última vez em que o time foi derrotado ocorreu no dia 29 de março, quando foi superado pelo rival Ceará, na semifinal da Copa do Nordeste.

Desde então, a equipe leonina conquistou oito vitórias e três empates. No principal torneio do calendário, o Brasileirão, o Tricolor disputou quatro partidas até o momento. Na primeira rodada, empatou com o Internacional e, logo em seguida, venceu Coritiba e Fluminense. Na última rodada, somou um ponto em confronto diante do Corinthians, fora de casa.

Para a partida contra o São Paulo, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve ter o atacante Juan Martín Lucero de volta ao time. O argentino está totalmente recuperado de lesão e treinou normalmente com o restante dos jogadores nesta semana. O centroavante é um dos principais destaques e segundo maior goleador do elenco com 12 gols.



Porém, também existem dúvidas no Pici. Os atacantes Thiago Galhardo, com trauma na coxa, e Moisés, com um trauma no pé direito, foram substituídos antes do segundo tempo contra o Corinthians e não tem presença garantida no duelo.

O São Paulo, por sua vez, chega em um momento diferente em relação ao Fortaleza. Se o Leão tem um estilo de jogo definido e atuações que convencem, o Soberano busca exatamente isso. Após a demissão de Rogério Ceni, o clube contratou Dorival Júnior, ex-Flamengo, para ajustar o time tricolor.

Em seus primeiros cinco jogos à frente do Tricolor, o treinador ainda não foi derrotado. Ao todo, são três vitórias e dois empates. Nesse recorte, a equipe de Cotia assinalou sete gols e sofreu apenas um.

Vivendo um processo de reorganização, o time paulista chega para o confronto sem grandes desfalques. A única baixa será Jandrei, goleiro reserva, que sofreu um trauma na mão esquerda e permaneceu em São Paulo para ser reavaliado.

Com expectativa de grande público na Arena Castelão, os times se encaram com foco nas primeiras posições da tabela. Atualmente, o Leão é o quarto colocado com oito pontos, já o Soberano ocupa o sexto lugar com sete. Ou seja, uma vitória será interessante para ambos.

Nos 26 duelos entre os times, o Tricolor de Aço venceu seis partidas, empatou oito e perdeu 12. Porém, o último revés contra o adversário paulista foi em novembro de 2020. Desde então, foram realizados seis jogos, com três vitórias do Leão e três empates. Nesse período, o Fortaleza chegou a eliminar o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil de 2021.

Fortaleza x São Paulo

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules e Pochettino; Calebe, Romarinho e Thiago Galhardo (Lucero). Téc: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo

4-3-3: Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor e Alisson; Luciano e Calleri. Téc: Dorival Júnior

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 20 horas

Data: Quinta-feira, 11 de maio

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (FIFA)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (FIFA) e Celso Luiz da Silva

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (FIFA)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, CBN Cariri, Youtube O POVO, Facebook O POVO, SporTV e Premiere