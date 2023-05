Fortaleza recebe o São Paulo com retrospecto recente positivo

Última derrota do Leão contra o clube paulista foi em novembro de 2020. Próximo jogo é nesta quinta-feira, 11, às 20 horas, no Castelão

Com o intuito de manter sua invencibilidade no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza recebe o São Paulo nesta quinta-feira, 11, às 20 horas, no Castelão. Contra a equipe paulista, o Leão tem desvantagem nos números gerais, mas possui retrospecto positivo levando em conta os confrontos mais recentes: são seis jogos sem derrota no embate.

Nos 26 duelos entre os times, o Fortaleza venceu seis partidas, empatou oito e perdeu 12. Em gols marcados, o Tricolor do Pici também fica em desvantagem: são 25 tentos contra 37 do oponente.

Tendo o mando de campo, os números são equilibrados: o Fortaleza soma quatro vitórias, cinco empates e quatro derrotas. O último revés contra o adversário em casa foi em novembro de 2020, quando o clube do Morumbi venceu por 3 a 2, em jogo válido pela Série A.

Desde então, foram realizados seis jogos, com três vitórias do Leão e três empates. Nesse período, o Fortaleza chegou a eliminar o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil de 2021. Após empate por 2 a 2 fora de casa, o clube do Pici venceu por 3 a 1 no Castelão e avançou no torneio.